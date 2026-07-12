سولباكن: الكرة لامست سلكا قبل هدف إنجلترا

بيَّن ستوله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، أنه مقتنعٌ بأن الكرة اصطدمت بأحد أسلاك الكاميرا فوق الملعب قبل لحظاتٍ من تسجيل جود بلينجهام هدف التعادل لإنجلترا في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026، فجر الأحد.

وحدثت الواقعة عندما شتَّت أوريان نيلاند، حارس مرمى النرويج، الكرة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكنَّها سقطت أمام أحد لاعبي إنجلترا، ما أدى إلى انطلاق الهجمة التي ‌أسفرت عن هدف ‌بلينجهام الأول.

وأشار سولباكن إلى الأسلاك التي تدعم نظام الكاميرات المتحركة فوق ‌الملعب ⁠عندما اشتكى إلى ⁠الحكام خلال الاستراحة، لكنَّه أُبلِغَ بأن الحكم لم يرَ ذلك، ولم تصدر أي إشارةٍ من نظام حكم الفيديو المساعد.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة 1ـ2 أمام إنجلترا بعد شوطين إضافيين: "سقطت الكرة مباشرةً من السماء، لذا غيَّرت اتجاهها، وتسبَّب ذلك في حدوث سوء تفاهمٍ بين لاعبينا، وجاء في لحظةٍ سيئةٍ بالنسبة لنا، لكن لا يمكننا فعل أي شيءٍ حيال الأمر. لا أعتقد أننا سنلعب المباراة مرَّةً أخرى، لذا هذا هو الوضع".

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا عبر ⁠منصات التواصل الاجتماعي خلال المباراة، قال فيه: "لا يوجد دليلٌ على أن ‌الكرة لامست السلك العلوي، ليؤثِّر في مسارها قبل هدف إنجلترا ‌في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أمام النرويج. لم يُظهِر المستشعر الموجود في الكرة المتصلة ‌أي ارتفاعٍ في نبضها أثناء وجودها في الهواء".

وذكر سولباكن، أنه لم يرَ بنفسه ‌الكرة تُغيِّر اتجاهها، لكنَّ لاعبيه وطاقم الفريق رأوا ذلك، وتابع: "إذا لم يكن هناك صوتٌ، أو لم يظهر شيءٌ في الشريحة، فماذا يمكنني أن أقول ردًّا على ذلك؟ لكنْ الكرة سقطت مباشرةً من السماء. الجميع قال ذلك، بما في ذلك أوريان، حارس المرمى، وكذلك اللاعب الذي كان سيستقبل الكرة، لذا أعتقد أنه من ‌الواضح تمامًا أن ذلك قد حدث. كان أمرًا غريبًا".

وأضاف: "لا نريد أن تصبح هذه الواقعة القصة ⁠الرئيسة بشأن وصول النرويج ⁠إلى الدور ربع النهائي في مشاركتها الأولى بكأس العالم منذ عام 1998، ولن ألقي باللوم على ذلك، لكنْ الجميع على مقاعد البدلاء تفاعلوا بشكلٍ عفوي، لأن الكرة سقطت أمامهم فجأةً، لذا لا أعتقد أن هناك أي شكٍّ في أنها لامست شيئًا ما. مع الأسف، علينا أن نتعايش مع هذا الأمر، لذا سنظل نتحدَّث عن السلك حتى نموت جميعًا. آمل أن نتمكَّن من التفكير في أمورٍ أخرى، والتحدُّث عنها. هذا هو أملي الصادق. آمل ألَّا تكون هذه هي القصة التي ستُذكر عن هذا الفريق. لا ينبغي أن يحدث ذلك".

ويُستَخدم المستشعر الموجود داخل الكرة للمرة الأولى في كأس العالم، وساعد في استبعاد هدف التعادل المتأخر لكرواتيا في هزيمتها 1ـ2 أمام البرتغال في دور الـ 32 من خلال رصد ملامسة الكرة شعرَ أحد المهاجمين.