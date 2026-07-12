ياكين: عاقبونا بسبب قاعدة لا أفهمها

وصف مراد ياكين، مدرب المنتخب السويسري الأول لكرة القدم، القاعدة التي استند إليها الحكم في طرد بريل إمبولو بأنها "غير مقبولةٍ"، وتسبَّبت في تسجيل الأرجنتين هدفين خلال الوقت الإضافي، لتُنهي مسيرة فريقه في كأس العالم 2026 بفوزها 3ـ1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ربع النهائي، فجر الأحد.

وتلقَّى إمبولو بطاقةً صفراءَ ثانية بداعي تعمُّد السقوط في الدقيقة 72 بعد خمس دقائقَ من هدف التعادل الذي سجله زميله دان ندوي، وبينما كانت سويسرا تُشكِّل التهديد الأكبر.

وأشهر الحكم في البداية بطاقةً صفراءَ للياندرو باريديس، لاعب وسط الأرجنتين، قبل أن تُثبت مراجعةٌ طويلةٌ عبر تقنية الفيديو VAR، أن إمبولو لم يتعرَّض لعرقلةٍ.

وقال ياكين: "لم يكن هناك ‌أي سببٍ على ‌الإطلاق لإشهار بطاقةٍ صفراء. كانت حالةً غير مؤذيةٍ. ‌كان ⁠عليه أن يدع ⁠اللعب يستمر، وعوقبنا بسبب قاعدةٍ غير مقبولةٍ. لا أفهمها. حقيقةً، هم تدخَّلوا دون داعٍ، وما حدث أمرٌ مؤلمٌ للغاية. إنها قاعدةٌ لا علاقة لها بكرة القدم، ودمَّرت مباراتنا أمام الأرجنتين. علينا أن نتقبَّل الأمر، لكن الخسارة بهذه الطريقة مؤلمةٌ".

وصمدت سويسرا حتى الدقيقة 112 عندما أطلق خوليان ألفاريز تسديدةً رائعةً من مسافةٍ بعيدةٍ في الزاوية العليا قبل أن يضيف ⁠لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث للأرجنتين بعدها بتسع دقائق.

وأنهت هذه ‌الخسارة مشاركة سويسرا في دور الثمانية ‌بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1954.

وأكد ياكين، أن الطرد غيَّر مجرى ‌المباراة التي كان فريقه قد بدأ يسيطر عليها بعد تعافيه من ‌هدف أليكسيس ماك أليستر الافتتاحي في الدقيقة 10.

وأضاف: "أود أن أثني على الفريق بأكمله لأننا عدنا من تأخرٍ بهدفٍ واحدٍ أمام بطل العالم. كان الزخم لصالحنا، وكنا نسيطر على المباراة، ونحكم مجرياتها، ثم عوقبنا بسبب قاعدةٍ غير مقبولةٍ. لا أفهم ‌ذلك. لاعبو فريقي هم الأبطال الحقيقيون".