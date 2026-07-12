سكالوني: لن نستسلم.. وطريق الأرجنتين صعب

أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن فوزهم 3ـ1 على سويسرا في الوقت الإضافي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، فجر الأحد، كان دليلًا آخرَ على أنه أصبح أكثر هدوءًا في التعامل مع المواقف الصعبة.

واضطر لاعبو سكالوني إلى تعويض تأخُّرهم بهدفين في فوزهم الذي بدا مستبعدًا 3ـ2 على مصر في دور الـ 16، ثم تعرَّضوا لضغوطٍ شديدةٍ مرَّةً أخرى من المنتخب السويسري الذي لم يهدأ، لكنَّهم تمكَّنوا من إيجاد الحلول عندما كان الضغط في أعلى مستوياته، ‌وسجلوا هدفين في ‌وقتٍ متأخرٍ من الوقت الإضافي، ليصلوا إلى ‌الدور ⁠قبل النهائي.

وقال مدرب الأرجنتين: "كنا نعلم أننا سنعاني، وهذا جزءٌ من دمائنا، ومن حمضنا النووي، ويمنحنا راحة البال. لم يكن مسار الأرجنتين في البطولة سهلًا على الإطلاق فقد أهدرت تقدُّمها مرَّتين أمام الرأس الأخضر قبل أن تحقق فوزًا صعبًا 3ـ2 في ⁠دور الـ 32، ثم كانت متأخرةً 0ـ2 أمام ‌مصر حتى الدقيقة 79 قبل أن ‌تتمكَّن من قلب النتيجة".

ويعتقد سكالوني أن تجربة مونديال قطر 2022، حيث ‌فاز "التانجو" باللقب بركلات الترجيح على فرنسا، ساعدت لاعبيه على ‌تجاوز تلك اللحظات الصعبة.

وأضاف: "لم نكن نتمتَّع بتلك الخبرة في قطر، وأنا من بينهم، وكانت تلك المواقف صعبةً جدًّا، لكننا الآن أكثر خبرةً، لأننا نعرف كيف يكون الشعور عندما يسيطر عليك المنافس، وعندما تتلقَّى هدف التعادل، ‌لذا حافظنا اليوم على رباطة جأشنا. عرف الفريق كيف يحافظ على هدوئه، وبالطبع لن نستسلم أبدًا".

واستطرد سكالوني: "منتخب سويسرا كان منافسًا صعبًا، وكان الفوز في المواجهات الفردية، أو تقديم أكثر من خمس، أو ست تمريراتٍ متتاليةٍ أمرًا صعبًا جدًّا علينا. كانوا أقوياء جدًّا، وخلقوا صعوبةً في المواجهات الفردية في مناطقَ مختلفةٍ من الملعب. عانينا كثيرًا".

مع ذلك، حتى في يومٍ لم تكن فيه الأرجنتين في أفضل حالاتها، شعر سكالوني بأن عمق تشكيلته، وثقة الفريق الجماعية ساعدتهما في التقدُّم، وقال: "لدينا أيضًا لاعبون على مقاعد البدلاء قادرون على قلب مجريات المباراة رأسًا على عقب، وهذا أمرٌ جيدٌ جدًّا. في النهاية، نجد الحلول دائمًا".