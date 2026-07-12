الأربعاء.. كايزر تشيفيز أولى تجارب الخلود

أعلنت إدارة نادي الخلود عن تنظيم ثلاث مواجهات تجريبية في معسكر الفريق الأول لكرة القدم الخارجي بمدينة مورسيا الإسبانية، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

ويفتتح الفريق القصيمي أولى مواجهاته التجريبية، الأربعاء، أمام كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي.

ويلعب الخلود ضد الباسيتي الإسباني، الناشط في دوري الدرجة الثانية، 21 يوليو الجاري، على أن يختتم تجاربه أمام لوتون تاون الإنجليزي في الـ 25 من الشهر نفسه، فيما تجرى جميع المباريات على ملعب «بانتيري أرينيا» في مورسيا.

ودشَّن الخلود معسكره في مورسيا 5 يوليو الجاري، على أن ينتهي في الـ 29 من الشهر ذاته، متضمنًا 23 حصة تدريبية صباحية ومسائية تحت قيادة الإنجليزي ديس باكنجهام.