القادسية يقبل استقالة الرزيزاء.. ويكلف التركي

اعتمد نادي القادسية استقالة بدر الرزيزاء، رئيس مجلس الإدارة، وتكليف العضو رامي التركي في منصبه، وفق بيان بثَّه على موقعه الأحد.

وتولى الرزيزاء، الذي تشير تقارير إلى نيته دخول سباق رئاسة اتحاد القدم بعد استقالة ياسر المسحل، قيادة القادسية في فبراير 2024.

ونشر البيان تصريحًا خاصًا للرزيزاء قال فيه: «مع مغادرتي هذا المنصب، أودّ أن أعرب عن امتناني لشركة «أرامكو السعودية» لدعمها المتواصل وإيمانها برؤيتنا، إذ كان لذلك تأثيره الفعّال في تطور العمل بالنادي».

وأضاف: «أشكر زملائي في مجلس الإدارة على تفانيهم، وجميع اللاعبين والإداريين الذين عملوا بكل جهدهم من أجل تحقيق النجاح، وكذلك جماهير القادسية الذين مثَّلوا القلب النابض للنادي».

فيما أبدى التركي سعادته بالثقة التي منحت له لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة بالتكليف خلال المرحلة المقبلة من مسيرة النادي.

وقال: «ملتزمون تمامًا، سواء داخل الملعب أو خارجه، بتحقيق الإنجازات الرياضية، ورعاية المواهب المتميّزة، نحن لا نركّز على كرة القدم فقط، إنما على جميع الأنشطة التي نعمل على أن تتوفر لها رعاية وتطوير ومن بينها الرياضات النسائية والأنشطة المجتمعية، كما أننا ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع مختلف شرائح المجتمع، والارتقاء بتجارب جميع مشجعي النادي».