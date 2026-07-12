عقدة الثمانية تلاحق السويسريين 92 عاما

تكرر مشهد خروج المنتخب السويسري الأول لكرة القدم من ربع نهائي كأس العالم للمرة الرابعة، الأحد، عقب الهزيمة 1ـ3 أمام الأرجنتين، بعد أن عجزت عن تجاوز هذا الدور 92 عامًا.

وعادلت سويسرا في هذه النسخة أفضل إنجازاتها ‌السابقة في تاريخ المونديال، وهو الوصول إلى دور الثمانية في 1934 و1938 ونسخة 1954 على أرضها.

ويعتمد ⁠المنتخب السويسري على ⁠مجتمعات المهاجرين المتنوعة في البلاد، إذ يضم الفريق لاعبين من أصول كوسوفية وتركية وإسبانية وكونغولية وكاميرونية وغيرها.

وتأهل الفريق إلى كأس العالم بعد تصدر مجموعته ووصل إلى أمريكا الشمالية بعد أن خسر مباراة واحدة فقط من أصل 42 خاضها في تصفيات كأس العالم.

وفي طريقها إلى دور الثمانية، فازت سويسرا على البوسنة وكندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة، في دور المجموعات قبل أن تتفوَّق على الجزائر وكولومبيا في أدوار خروج المغلوب.

ومزج تشكيل المدرب السويسري مراد ياكين بين اللاعبين الدوليين ذوي الخبرة والجيل الأصغر سنًا طوال البطولة.

ويعد القائد جرانيت تشاكا صاحب الرقم القياسي كأكثر لاعب خاض مباريات دولية مع سويسرا على الإطلاق بعد عقد ونصف العقد من ​العطاء مع المنتخب الوطني.

وكان العمود ​الفقري للفريق مكونًا من لاعبين في أفضل الدوريات الأوروبية بينهم الحارس جريجور كوبل، والمدافع مانويل أكانجي، وريمو فرويلر، لاعب الوسط، والمهاجم إمبولو والجناح ندوي.