بيرجوين ينهي علاج أمستردام.. ويطير إلى ماربيا

يلتحق الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بمعسكر القطب الجداوي في ماربيا الإسبانية، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ بيرجوين أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في أمستردام بعد معاناته من التواء في الرباط الداخلي للركبة أمام الخلود، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين 18 مارس الماضي.

ويواصل الاتحاد تحضيراته على ملعبه، الأحد، تحت قيادة مدربه الألماني ينز فيسينج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، وتليها مرحلة ثانية تتضمن معسكرًا خارجيًّا في ماربيا حتى 31 يوليو الجاري.

ويخوض الاتحاد في إسبانيا ثلاث مباريات تجريبية، اثنتان أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ولاس بالماس الإسباني، أما الثالثة فسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويفتتح الفريق الاتحادي موسمه بمواجهة الجزيرة الإماراتي على ملعب الأخير في أبو ظبي العاصمة، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

يذكر أنَّ الاتحاد عيَّن حمد المنتشري، نجمه السابق، في منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم، وفق الحساب الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السبت.