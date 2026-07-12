سكالوني يكسب رهان المهاجمين

أمضى ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، معظم فترة كأس العالم 2026 يُدافع عن القرارات المتعلقة بمهاجميه، لكنه تمكن بعد الفوز 3ـ1 على سويسرا ​في دور الثمانية، الأحد، من كسب الرهان، والاحتفال بتسجيل كل من خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز هدفين.

وتقدم حامل اللقب إلى الدور نصف النهائي بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي، وسجَّل ألفاريز ومارتينيز هدفين في الوقت الإضافي، ليحسما المباراة ويسلطا الضوء على العمق الهجومي الذي تسبب لسكالوني في متاعب ومنحه خيارات في آن واحد.

وشارك ألفاريز، الذي تعافى من إصابة في الكاحل قبل كأس العالم، في البطولة بصفته ‌المهاجم الأساسي، لكن ‌سكالوني فضَّل أن يبدأ بمارتينيز، ويعكس هذا الاختيار ​مسيرة ‌الفريق ⁠الناجحة في ​كأس ⁠العالم 2022، عندما كان مهاجم إنتر ميلان هو الأساسي قبل أن يحل ألفاريز محله ابتداءً من المباراة الثالثة فصاعدًا.

وأكد سكالوني بعد مباراة سويسرا أنَّه لم يقلق أبدًا من قلة أهداف مهاجميه في بداية المونديال، معربًا عن سعادته بشكل خاص لرؤية مارتينيز يحصد ثمار جهوده بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، قائلًا: «قبل أيام، كان الناس ⁠يخبروني أنَّ 70 ـ 80 في المئة من أهداف الفريق سجَّلها ميسي، لكنني ‌لم أكن قلقًا بسبب الفرص التي ‌كانت تسنح أمام لاوتارو وخوليان، واليوم سجلا ​هدفين لذا أصبحت أقل قلقًا».

وأشار سكالوني إلى أنَّ التنافس على المراكز عزَّز الفريق بدلًا من أن يفرقه، متابعًا: «ليس من السهل أن تكون في موقف لاوتارو، لعب المباريات الأربع الأولى ثم خرج من التشكيلة ودخل خوليان وكان حاسمًا في المباراتين اللتين لعبهما، يواصلان الضغط إلى الأمام ويتدربان جيدًا ويصعبان الأمور علينا، وعندما يدخلان الملعب يثبتان أنهما جاهزان، بالنسبة لي، هذا أحد أفضل الأمور».

وحضر ألفاريز في التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، بينما دخل مارتينيز، ‌الذي شارك في التشكيلة الأساسية في المباريات الأربع الأولى من البطولة، في الدقيقة 85، ليحل محل رودريجو دي باول، لاعب الوسط.