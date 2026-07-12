النصر يدخل على صفقة الغنام مع الاتحاد

أبلغ «الرياضية» مصدر خاص أنَّ نادي النصر يمتلك أولوية إعادة خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى صفوفه أو الحصول على نسبة 25 في المئة من قيمة الصفقة في حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر بحسب اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في يناير 2024.

يأتي ذلك مع اقترب الغنام من ارتداء قميص الاتحاد بعد توصُّل الطرفين إلى اتفاقٍ يقضي بانتقال الجناح الدولي إلى النادي الجداوي، وفق مصادر خاصَّة أخرى لـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّه في حال رغب النصر في استعادة الغنام يتعين عليه دفع 75 في المئة من المبلغ المتفق عليه بين الاتفاق والنادي الجديد.

وبيَّن المصدر أنَّه حال تجاهل النصر عودة اللاعب فيحصل على حصته المقررة بنسبة 25 في المئة من الصفقة، على أن يكون أمام النادي العاصمي مهلة 48 ساعة فقط للرد بعد تلقي الإشعار.

ويرتبط الغنام «25 عامًا» بعقد مع الاتفاق يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وشارك الغنام في 20 مباراة مع الاتفاق الموسم الماضي، سجَّل خلالها 13 هدفًا وصنع سبعة أهداف، ليسهم في 20 هدفًا.