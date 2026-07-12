يايسله يريح الأهلاويين 24 ساعة

منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اللاعبين إجازة 24 ساعة بعد نهاية المواجهة التجريبية الأولى أمام بينتسجاو زالفيلدن النمساوي، السبت، التي كسبها الطرف السعودي 8ـ0، ضمن برنامج إعداده قبل انطلاق الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ بعض اللاعبين فضَّل قضاء فترة الراحة بالتوجه إلى الأسواق في سالفيلدن النمساوية، التي تحتضن المعسكر إلى 16 يوليو الجاري، فيما فضَّل آخرين التنزه في وسط المدينة والبقاء في الفندق.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبون إلى التدريبات اليومية، الإثنين، استعدادًا لمواجهة هولشتاين كيل الألماني، الأربعاء، في ثاني المواجهات التجريبية قبل استكمال التحضيرات بالمرحلة الثانية، الخميس، في البرتغال حتى 28 من الشهر الجاري.

وفي البرتغال يلعب الأهلي أمام ريو آفي البرتغالي 19 يوليو الجاري، ويواجه فيتوريا جيماريش البرتغالي في الـ 24 من الشهر ذاته، قبل أن يلعب 28 يوليو مباراتين في اليوم ذاته أمام بورتيمونينسي البرتغالي عند الـ 01:00 ظهرًا، وفولهام الإنجليزي في الـ 08:00 مساءً، ومن ثم العودة إلى جدة لخوض مواجهة أخيرة ضد أبها 6 أغسطس المقبل.