O Jogo: جونزالفيس يدخل خيارات الأهلي

تضع إدارة النادي الأهلي البرتغالي بيدرو جونزالفيس، لاعب فريق سبورتينج لشبونة الأول لكرة القدم، ضمن خيارات تعزيز القطب الجداوي الصيف الجاري، وفق صحيفة «O Jogo» المحلية، الأحد.

وذكرت الصحيفة أنَّ الأهلي لم يقدم عرضه الرسمي إلى جونزالفيس، نظير انشغاله بإكمال العملية التعاقدية مع زميله فرانشيسكو ترينكاو مقابل 45 مليون يورو شاملةً الحوافز وراتبًا سنويًّا يصل إلى 11 مليون يورو بعقد يمتد أربعة أعوام.

وشارك جونزالفيس وترينكاو غرفة تبديل ملابس سبورتينج لشبونة خمسة مواسم متتالية منذ 2020ـ2021 حتى الموسم الماضي، ونجحا في تحقيق الدوري البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة واحدة.