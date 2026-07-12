الطيران النرويجي يغير الصورة بعد انتصار الإنجليز

أوفت شركة الطيران النرويجية «نرويجيان إير»، الأحد، برهانها مع ​الخطوط الجوية البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتصار المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم على نظيره النرويجي بنتيجة ‌2ـ1 ​بكأس ​العالم 2026.

وغيَّرت «نرويجيان إير» صورة ملفها الشخصي بمنصة «إنستجرام» إلى شعار الخطوط البريطانية لمدة يوم واحد.

وأطلقت الشركتان الناقلتان رهانًا طريفًا قبيل المباراة يقضي أن تغيّر الشركة التي تمثل ⁠الدولة الخاسرة صورة ‌ملفها ‌الشخصي على منصة «إنستجرام» ​إلى ‌صورة شركة البلد الفائز ‌لمدة 24 ساعة.

وكتبت «نرويجيان إير» تحت الشعار غير المألوف: «على الرغم من أن البطولة انتهت بالنسبة لنا، فإن ‌هذا الرهان الودي سيبقى خالدًا في قلوبنا جميعًا ⁠إلى ⁠الأبد».

وأضافت شركة الطيران النرويجية رسالة تهنئة جاء فيها: «نتمنى لإنجلترا والخطوط الجوية البريطانية كل التوفيق في مباراة قبل النهائي، ونأمل بصدق أن تتمكنا من إحضار الكأس إلى الوطن!».

وتلعب إنجلترا مع الأرجنتين، حاملة اللقب، في ​نصف النهائي بأتالانتا، الأربعاء المقبل، بينما تواجه فرنسا، وصيفة النسخة الماضية من المونديال، المنتخب الإسباني في النصف النهائي الآخر، والفائزان من كلتا المباراتين يتواجهان في النهائي المرتقب.