الطيران النرويجي يغير الصورة بعد انتصار الإنجليز
أوفت شركة الطيران النرويجية «نرويجيان إير»، الأحد، برهانها مع الخطوط الجوية البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتصار المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم على نظيره النرويجي بنتيجة 2ـ1 بكأس العالم 2026.
وغيَّرت «نرويجيان إير» صورة ملفها الشخصي بمنصة «إنستجرام» إلى شعار الخطوط البريطانية لمدة يوم واحد.
وأطلقت الشركتان الناقلتان رهانًا طريفًا قبيل المباراة يقضي أن تغيّر الشركة التي تمثل الدولة الخاسرة صورة ملفها الشخصي على منصة «إنستجرام» إلى صورة شركة البلد الفائز لمدة 24 ساعة.
وكتبت «نرويجيان إير» تحت الشعار غير المألوف: «على الرغم من أن البطولة انتهت بالنسبة لنا، فإن هذا الرهان الودي سيبقى خالدًا في قلوبنا جميعًا إلى الأبد».
وأضافت شركة الطيران النرويجية رسالة تهنئة جاء فيها: «نتمنى لإنجلترا والخطوط الجوية البريطانية كل التوفيق في مباراة قبل النهائي، ونأمل بصدق أن تتمكنا من إحضار الكأس إلى الوطن!».
وتلعب إنجلترا مع الأرجنتين، حاملة اللقب، في نصف النهائي بأتالانتا، الأربعاء المقبل، بينما تواجه فرنسا، وصيفة النسخة الماضية من المونديال، المنتخب الإسباني في النصف النهائي الآخر، والفائزان من كلتا المباراتين يتواجهان في النهائي المرتقب.