من هو يونس البحراوي لاعب التعاون الجديد؟

في مدينة مراكش العريقة جنوب المغرب ولد يونس البحراوي، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد، 4 يناير 2005، ونشأ في حي سيدي يوسف بن علي الشعبي، حيث بدأ يلعب الساحرة المستديرة على الملاعب المجاورة وفي الدوريات المحلية.

كانت تلك الأزقة والساحات أولى محطاته، ثم شارك في دوريات أيت بوكماز بإقليم أزيلال رفقة فريق قروي بسيط يدعى أيت زيري، حيث كانت الكرات مصنوعة من القماش والملاعب ترابية، وهناك لفتت موهبته الانتباه بفضل قدرته على التسجيل وذكائه التكتيكي.

انتقل بعدها إلى أكاديمية خاصة بمراكش مرتبطة باللاعب السابق طاهر الخليع، قبل أن يلتحق بأكاديمية الكوكب المراكشي عام 2021، وتدرج في فئاته السنية حتى برز مع الفريق الأول.

مع الكوكب المراكشي شارك في مباريات كأس التميز وأحرز هدفه الأول المهني في فبراير 2025 أمام الوداد، وأسهم في صعود الفريق إلى القسم الأول بعد التتويج بدوري الدرجة الثانية موسم 2024ـ2025.

استدعي إلى منتخب المغرب تحت 20 عامًا، وأسهم في مسيرة الفريق خلال كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، حيث شارك في انتصارات على البرازيل وإسبانيا وأمريكا، ووصل المنتخب إلى النهائي وحقق اللقب العالمي.

صاحب الـ 21 عامًا يبلغ طوله 180 سنتيمترًا ويزن نحو 70 كيلوجرامًا، ويلعب في مركز المهاجم الصريح مفضلًا القدم اليمنى.

انتقل خلال مسيرته إلى نهضة بركان، قبل أن يوقع مع نادي التعاون في أول تجربة له خارج المغرب، بعقد يمتد ثلاثة أعوام مع إمكانية التمديد.