سبيرتسيان.. هرب من ويلات الحرب واحتضنه الملياردير

في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بينما كانت منطقة القوقاز تعيش صراع الحروب الأهلية في الشيشان وجورجيا، وجد بائع التبغ المعروف في قريته مكرتيش سبيرتسيان نفسه محاصرًا بنيرانها، ما دعاه إلى الهروب باتجاه مدينة ستافروبول الروسية.

شاءت الأقدار خلال محاولته استعادة تجارته أن يلتقي زوجته الروسية ذات الأصول الألمانية وينجب منها طفلين هما إيريك والثاني إدوارد سبيرتسيان، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجديد.

قضى إدوارد طفولته في مدينة بياتيجورسك المنتجعية، حيث بدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة.

يقول إدوارد حين يتذكر ذلك: «عندما ذهبت لخوض الاختبارات الأولى في سن الخامسة أو السادسة، قيل لي إنني صغير الحجم جدًّا، مقارنة بالبقية، ولن أتمكن من اللعب، لكن والدي أصرَّ على أن أستمر وقال لي لا تتوقف، وكنت ألعب دائمًا ضد من هم أكبر مني سنًا لتعويض فارق البنية الجسدية».

على بعد أكثر من 431 كم وتحديدًا في مدينة كراسنودار كان سيرجي جاليتسكي، الملياردير الروسي ذو الأصول الأرمينية المعروف، يؤسس حينها مشروعه الأكاديمي الطموح وهو أكاديمية نادي كراسنودار، وقرَّرت العائلة حينها أن تسافر إلى المدينة من أجل أن يخوض إدوارد تجارب الانضمام إلى الأكاديمية التي نجح في تجاوزها وقرَّرت أسرته الاستقرار هناك.

طوال مشواره في جميع المراحل كانت أعين مالك النادي، الذي يُعد أغنى رجل في العالم من أصل أرميني، تراقب الفتى الموهوب القادم من القرية الريفية الذي رغم صغر سنه وبنيته الجسدية، إلا أنَّه نجح في تجاوز جميع المراحل العمرية للنادي، وبات قائد الفريق الأول لكرة القدم بعد عدة أعوام وسط دعم جاليتسكي، مؤسس شركة «Magnit»، أكبر سلسلة متاجر تجزئة ومتاجر غذائية في روسيا.

يتحدث سبيرتسيان دائمًا بصراحة واعتزاز عن علاقته الخاصة والمقربة للغاية مع رئيس ومالك نادي كراسنودار الروسي، سيرجي جاليتسكي، الذي كان يتابع تفاصيل تطوره الفني بشكل دائم، وجاء حديثه عن هذه العلاقة الفريدة كالتالي: «سيرجي جاليتسكي يتابع كل التفاصيل الصغيرة، وأتذكر بعد إحدى المباريات التي خسرناها خارج أرضنا ضد أورينبورج، اتصل بي هاتفيًّا وبدأ يوبخني ويوجه إليَّ انتقادات حادة، وسألني مباشرة: «لماذا لم تعد قادرًا على التسجيل من الكرات الثابتة والركلات الحرة كالسابق؟».. هو لا يتردد في الحديث معي بشكل مكشوف ودفعني دائمًا لتقديم الأفضل».

وعن كواليس اجتماعاته الخاصة معه لمناقشة العروض والخطوات المستقبلية: «لقد جمعني حديث خاص ومطول مع سيرجي جاليتسكي ناقشنا فيه العديد من الأمور التي تخص خطوتي المقبلة، لكن تفاصيل هذا الحوار ستبقى سرًا بيننا، ولن أخرجها للإعلام، لأنها أمور داخلية تخص النادي وتخص علاقتي به كأب روحي وموجه لي منذ أن كنت لاعبًا في الأكاديمية».

ظهر إدوارد للمرة الأولى مع الفريق الأول لكراسنودار في 18 سبتمبر 2020 أمام خيمكي في الدوري الروسي الممتاز، وسجَّل فيها ضمن فوز كبير بنتيجة 7ـ2، وفي أكتوبر من العام نفسه شارك بديلًا متأخرًا في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي ليصبح أصغر لاعب أرميني يلعب في مرحلة المجموعات متجاوزًا هنريك مخيتاريان.

استمر تطوره التدريجي حتى أصبح عنصرًا أساسيًّا في موسم 2021ـ2022، حيث سجَّل ثمانية أهداف وأصبح هداف الفريق وواصل تقدمه في المواسم التالية فسجَّل أرقامًا مزدوجة في الأهداف والتمريرات الحاسمة، وقاد الفريق في موسم 2024ـ2025 إلى الفوز بلقب الدوري الروسي للمرة الأولى في تاريخ النادي وسجَّل أكثر من 50 هدفًا مع الفريق الأول، ليصبح أول خريج أكاديمية يحقق ذلك.

مثَّل منتخب أرمينيا منذ مارس 2021، حيث سجَّل هدف الظهور الأول أمام رومانيا، وأحرز أهدافًا مهمة في دوري الأمم الأوروبية ضد إيرلندا وأصبح قائدًا للمنتخب في نوفمبر 2025.

في حياته الشخصية تزوج من ألينا كارابيتيا في 23 يونيو 2023، وجرت الاحتفالية في بياتيجورسك على الطريقة الأرمينية التقليدية وتشمل عادات مثل مهر العروس والفستان الأبيض مع الحجاب.

يحافظ الفتى القوقازي على خصوصية حياته العائلية ولا ينشر تفاصيل كثيرة عنها في حساباته على وسائل التواصل، ويذكر في مقابلاته أن لديه عائلته الخاصة وأنَّ والديه يفهمان ذلك مع الحفاظ على الروابط الأسرية.

في جدة المدينة الساحلية غرب السعودية يدخل اللاعب الأرميني في تحدي التأقلم مع الطقس الحار وهو القادم من أشد إحدى المدن برودة، وأيضًا تعويض الأهلاويين عن رحيل الثنائي الكبير الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه.