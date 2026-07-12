أياكس يتفق مع ليوناردو.. ويفاوض الهلال

اتفقت إدارة أياكس أمستردام الهولندي مع وكيل أعمال البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، على توقيع عقد احترافي لمدة خمسة أعوام حتى 2031، وفق صحيفة «تيلي جراف»، الأحد.

وأشارت الصحيفة الهولندية إلى أنَّ إدارة أياكس تجري حاليًّا محادثات مع نظيرتها في الهلال، من أجل حسم صفقة اللاعب المرتبط بالأزرق حتى 2029.

ويستعد المهاجم البرازيلي لتخفيض راتبه السنوي، بهدف تسهيل عملية الانتقال، على أن يتفق الأطراف الثلاثة.

وكانت قناة «ESPN» البرازيلية ذكرت الجمعة الماضي أنَّ فيورنتينا الإيطالي وبورتو البرتغالي مهتمان بنقل خدمات ليوناردو الصيف الجاري.

وتدرج ليوناردو، البالغ من العمر 23 عامًا، في الفئات السنية بنادي سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في يناير 2024 بصفقة بلغت نحو 25 مليون يورو.

وفي صيف العام ذاته، اشترى الهلال عقده بقيمة قدرت بنحو 40 مليون يورو لمدة خمسة أعوام، وتم تسجيله في خانة المواليد.

وتلقت إدارة الهلال في يناير الماضي عرضًا من نادي أتلتيكو الإسباني، للانتقال بنظام الإعارة، إلا أنَّ الصفقة لم تتم.

ومنذ انتقاله إلى الهلال، لعب ليوناردو 82 مباراة، سجَّل خلالها 48 هدفًا وصنع خمسة أهداف.