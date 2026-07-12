أبها يفاوض ديالو.. ويجدد مع الفهد

فتحت إدارة أبها باب التفاوض مع المدافع الدولي السنغالي عبدو ديالو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إدارة النادي الجنوبي فتحت خط مباشر مع ديالو «30 عامًا» بعد نهاية عقده مع العربي القطري الموسم الماضي، بهدف حسم الصفقة قبل انطلاق المعسكر الخارجي في سلوفينيا ابتداءً من 16 يوليو الجاري ويستمر حتى مطلع أغسطس المقبل.

ويجيد المدافع، المولود في فرنسا الذي يبلغ طوله 1.68 سم، اللعب بقدمه اليسرى، وكانت بدايته، حينما تدرج في أكاديمية موناكو، قبل المشاركة مع الفريق الأول 2015، ثم انتقل إلى زولت فاريجيم البلجيكي 2016، ومنه إلى ماينز الألماني 2017.

وبعد موسم واحد رحل إلى دورتموند، وفي 2019 وقَّع مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم، قبل العودة من جديد إلى الدوري الألماني مع لايبزيج.

وفي 2023 فضَّل خوض تجربة احترافية جديدة في الشرق الأوسط ووقَّع للعربي القطري، وبعد موسم انتقل إلى الدحيل، وفي 2026 أعير إلى أم صلال حتى نهاية عقده الموسم الماضي.

وبيَّن المصدر نفسه أنَّ إدارة أبها جدَّدت عقد المدافع عبد الله الفهد موسمًا واحدًا، ليستمر مع الفريق بعد أن شاركه في الصعود أخيرًا من دوري يلو.

وكان لاعبو أبها عادوا إلى التدريبات 8 يوليو الجاري، بعد نهاية إجازة تلت تحقيق الفريق لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى والصعود إلى مصاف دوري روشن في الموسم الجديد.