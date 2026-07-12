الوكيل يعرض كاسادو على أندية سعودية

عرض البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال الإسباني مارك كاسادو، لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خدمات موكله على أندية في دوري روشن السعودي والبطولة الإنجليزية، بحسب صحيفة «Sport» الإسبانية، الأحد.

ووفق الصحيفة ذاتها، حدَّد برشلونة 20 مليون يورو مقابل بيع المتبقي في عقد كاسادو الذي ينتهي صيف 2028.

ويرغب كاسادو، 22 عامًا، ابن أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، في أن يكون جزءًا رئيسًا في خطط الفريق الذي ينتقل إليه، ويلعب بصورة أساسية ومستمرة.

ولعب كاسادو مع برشلونة 999 دقيقة في الدوري الإسباني موسم 2025ـ2026 في 24 ظهورًا، نجح خلالها في تقديم تمريرة حاسمة واحدة، ولم يسجل خلال هذه الدقائق.

وبدأ كاسادو مع الفريق الكاتالوني موسم 2022ـ2023 حينما شارك بصورة احتياطية ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا بديلًا للإيفواري فرانك كيسيه، ومثَّل بعدها العملاق الإسباني في 77 مباراة، قدَّم خلالها سبع تمريرات حاسمة، وسجَّل هدفًا واحدًا.