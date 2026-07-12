أربع فئات تمثّل أخضر الجوجيتسو في آسيا

يشارك المنتخب السعودي للجوجيتسو في منافسات بطولة آسيا، التي تستضيفها مدينة ألماتي الكازاخستانية، بأربع فئات عمرية، هي: الكبار، وتحت 21، 18، 16 عامًا.

ويدخل أخضر الجوجيتسو البطولة بقائمة تضم 28 لاعبًا، يمثلون مختلف الفئات العمرية، حيث تضم فئة الكبار: عبد الملك آل مرضي، ومحمد بن حريمل، وعيسى الشميساني، وأسامة صالح، وأحمد العيسى، وعمر ندا.

ويمثل فئة تحت 21 عامًا محمد الأحمدي، وبسام فلاتة، وعبد الرحمن حناوي، وآدم، وعبد الله ندا، وحسين اليامي، وسلطانة الدوسري.

وحملت قائمة فئة تحت 18 عامًا جمال جحلان، ونايف الجهني، ومالك الشهيب، ومحمد المعيوف، وخالد حباب، ووليد الحيدري، وإلياس بنجر، وعبد الرحمن فقيه، وعمر بن محفوظ.

وجاء من فئة تحت 16 عامًا سلطان ملص، وهاشم إدريس، وعبد الرحمن برنجي، وسلطان باهبري، وهديل قدحه، وعبد الرحمن المعيوف.

واستعد أخضر الجوجيتسو للبطولة الآسيوية عبر برنامج إعدادٍ مكثف في مدينة جدة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.