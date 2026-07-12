70 ألف شرطي يؤمنون فرنسا وإسبانيا

أعلن لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، الأحد، عن نشر 70 ألف شرطي ودركي في البلاد، الثلاثاء، من أجل تأمين مواجهة منتخبها الأول لكرة القدم وإسبانيا في نصف نهائي مونديال 2026.

وأوضح الوزير الفرنسي، في حديثه لـ«بي إف إم تي في»، أنَّ هذه العناصر الأمنية ستنتشر في الصباح والمساء في كافة أرجاء فرنسا، بالتزامن مع يومها الوطني، ومواجهة «الديوك» المرتقبة.

ولدى سؤاله عن حجم الجهاز الأمني في باريس، أكد نونيز أنَّ خمسة آلاف شرطي ودركي سيعملون منذ الـ10:00 صباحًا، بتوقيت العاصمة الفرنسية، على تأمين الموكب العسكري لاحتفالات في جادة الشانزيليزيه.

وأشار نونيز إلى أنَّ أمسية مباراة ربع نهائي المونديال التي جمعت فرنسا والمغرب والمنتهية بنتيجة 2ـ0، الخميس الماضي، مرَّت في أجواء جيدة نوعًا ما، مضيفًا: «سجَّلنا بعض الحوادث التي أفضت إلى توقيف 89 شخصًا، كما شهدنا وفاة شابة تبلغ 17 عامًا في حادث مروع، نُشدد على عدم التسامح مع أيّ نوع من الانفلاتات الثلاثاء».

ويلعب المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم 2022، أمام نظيره الإسباني، في مباراة مرتقبة بنصف نهائي المونديال، مساء الثلاثاء، بينما يلتقي المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، بإنجلترا في المواجهة الأخرى، والمتأهل من كلتا المباراتين يواجه الآخر في نهائي كأس العالم 2026.