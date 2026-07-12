ماركيز يخطف لقب ألمانيا

خطف الإسباني مارك ماركيز، سائق فريق دوكاتي، بطل العالم سبع مرات، الأحد، لقب سباق جائزة ألمانيا الكبرى، إحدى بطولات العالم للدرَّاجات النارية، وذلك على حلبة «زاكسنرينج»، ليضيف هذا الانتصار إلى سباق السرعة، ويعزز موقعه في الصراع على اللقب.

واستغل متسابق دوكاتي انطلاقه من المركز الأول لتحقيق الفوز، لكنه واجه منافسة شديدة في المراحل الأولى من السباق من أليكس ‌ماركيز، شقيقه الأصغر.

وظلَّ ‌متسابق فريق جريسيني ريسنج ​قريبًا ‌من ⁠مارك في ​المراحل الافتتاحية، ⁠قبل أن يتعرض لحادث في اللفة العاشرة، ما أنهى حظوظه في المنافسة.

وبعد خروج أليكس من المنافسة، سيطر ماركيز على السباق من الصدارة، وأبقى راؤول فرنانديز من فريق تراكهاوس ريسنج، وآي أوجورا بعيدين عنه ليحقق فوزه ⁠العاشر القياسي في الفئة الأولى ‌على إحدى حلباته المفضلة. ‌

وتجاوز أوجورا منافسه فرنانديز في ​المراحل الأخيرة من السباق ‌ليأتي في المركز الثاني، ويصبح أول متسابق ‌ياباني منذ 2002، يصعد إلى منصة التتويج ثلاث مرات متتالية في هذه الفئة، بينما حلَّ فرنانديز في المركز الثالث.

وجاء خورخي مارتن، متسابق ‌أبريليا، متصدر البطولة، خامسًا، بعد عبوره خط النهاية خلف بيدرو أكوستا، من فريق «كيه تي إم» الرابع.

⁠وتعرض فابيو دي جيانانتونيو، متسابق «في آر 46 ريسنج»، الذي يُعد أكبر منافس لماركيز، بعد تأهله ثالثًا، واعتلائه منصة التتويج في سباق السرعة، لحادث في وقت مبكر، وفقد فرصة الصعود إلى صدارة الترتيب.

واستُبعد ماركو بتسيكي، المتصدر السابق للبطولة، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة اليسرى، إثر حادث عنيف خلال التجارب التأهيلية، إذ أعلن فريق ​أبريليا أن ​المتسابق الإيطالي خضع لعملية جراحية ناجحة.