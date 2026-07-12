بطل ألمانيا

تُوِّج الإسباني مارك ماركيز، سائق فريق دوكاتي، بطل العالم سبع مرات، الأحد، بلقب سباق جائزة ألمانيا الكبرى، إحدى بطولات العالم للدرَّاجات النارية، وذلك على حلبة «زاكسنرينج»، الأحد. (الفرنسية ورويترز)