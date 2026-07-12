الجماهير السويسرية: فزتوا بقلوبنا

حيّت الجماهير السويسرية منتخب بلادها الأول لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد انتهاء مشواره في كأس العالم 2026، عُقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 1ـ3 في دور الثمانية.

وبعد الخسارة، أبدى المشجعون السويسريون فخرهم بجهود الفريق، وعادوا إلى ديارهم في الصباح الباكر وهم يلوحون بأعلام سويسرا.

وقالت مشجعة سويسرية تدعى لاورا كيه: «منتخب سويسرا، فزتم بمكانة في قلوبنا، لعبتم بعشرة ​لاعبين أمام ‌11 ⁠من ​الأرجنتين».

وأكد جي بارميلان، الرئيس ⁠السويسري، على مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ فريق المدرب مراد ياكين أسر قلوب البلاد، مضيفًا: «على الرغم من خيبة الأمل اليوم، فإن ما يلفت انتباهي قبل كل شيء هو مسيرة استثنائية وفريق متماسك أثار حماس سويسرا بأكملها».

وعادلت سويسرا أفضل إنجازاتها ‌السابقة في تاريخ كأس العالم وهو الوصول إلى دور الثمانية في 1934 و1938 ونسخة 1954 المنظمة على أرضها.