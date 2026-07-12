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العين يتعاقد مع جياكوماكيس

اليوناني جيورجوس جياكوماكيس، مهاجم فريق العين الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي - نادي العين)
العين ـ رويترز 2026.07.12 | 08:27 pm

أعلن العين تعاقده مع المهاجم اليوناني جيورجوس جياكوماكيس، الأحد، قادمًا من فريق كروز أزول المكسيكي الأول لكرة القدم.
ولم يكشف العين، حامل لقب الدوري ​الإماراتي، عن ‌تفاصيل تعاقده ‌مع جياكوماكيس «31 ​عامًا»، الذي ‌كان ⁠هدافًا ​للدوري الإسكتلندي ⁠مع سيلتيك موسم 2021ـ2022، وللدوري الهولندي مع فينلو في موسم 2020ـ2021.
وقال جياكوماكيس في تصريحات نقلها حساب ⁠العين عبر منصة ‌«إكس»: «سعيد ‌بانضمامي للزعيم، وأعد ​الجماهير ‌بأنني سأقدم أفضل ما ‌أملك من أجلهم».
وقضي جياكوماكيس، الذي خاض تجارب مع أتلانتا الأمريكي وأيك أثينا، الموسم ‌الماضي معارًا من كروز أزول إلى باوك، ⁠وسجل ⁠15 هدفًا في 36 مباراة في المسابقات كافة.
ويأتي التعاقد مع جياكوماكيس، الذي سجل أربعة أهداف في 22 مباراة دولية مع منتخب اليونان، بعد أيام من رحيل ​الهداف ​كودجو لابا عن الفريق الإماراتي.


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