العين يتعاقد مع جياكوماكيس

أعلن العين تعاقده مع المهاجم اليوناني جيورجوس جياكوماكيس، الأحد، قادمًا من فريق كروز أزول المكسيكي الأول لكرة القدم.

ولم يكشف العين، حامل لقب الدوري ​الإماراتي، عن ‌تفاصيل تعاقده ‌مع جياكوماكيس «31 ​عامًا»، الذي ‌كان ⁠هدافًا ​للدوري الإسكتلندي ⁠مع سيلتيك موسم 2021ـ2022، وللدوري الهولندي مع فينلو في موسم 2020ـ2021.

وقال جياكوماكيس في تصريحات نقلها حساب ⁠العين عبر منصة ‌«إكس»: «سعيد ‌بانضمامي للزعيم، وأعد ​الجماهير ‌بأنني سأقدم أفضل ما ‌أملك من أجلهم».

وقضي جياكوماكيس، الذي خاض تجارب مع أتلانتا الأمريكي وأيك أثينا، الموسم ‌الماضي معارًا من كروز أزول إلى باوك، ⁠وسجل ⁠15 هدفًا في 36 مباراة في المسابقات كافة.

ويأتي التعاقد مع جياكوماكيس، الذي سجل أربعة أهداف في 22 مباراة دولية مع منتخب اليونان، بعد أيام من رحيل ​الهداف ​كودجو لابا عن الفريق الإماراتي.