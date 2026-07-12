العين يتعاقد مع جياكوماكيس
أعلن العين تعاقده مع المهاجم اليوناني جيورجوس جياكوماكيس، الأحد، قادمًا من فريق كروز أزول المكسيكي الأول لكرة القدم.
ولم يكشف العين، حامل لقب الدوري الإماراتي، عن تفاصيل تعاقده مع جياكوماكيس «31 عامًا»، الذي كان هدافًا للدوري الإسكتلندي مع سيلتيك موسم 2021ـ2022، وللدوري الهولندي مع فينلو في موسم 2020ـ2021.
وقال جياكوماكيس في تصريحات نقلها حساب العين عبر منصة «إكس»: «سعيد بانضمامي للزعيم، وأعد الجماهير بأنني سأقدم أفضل ما أملك من أجلهم».
وقضي جياكوماكيس، الذي خاض تجارب مع أتلانتا الأمريكي وأيك أثينا، الموسم الماضي معارًا من كروز أزول إلى باوك، وسجل 15 هدفًا في 36 مباراة في المسابقات كافة.
ويأتي التعاقد مع جياكوماكيس، الذي سجل أربعة أهداف في 22 مباراة دولية مع منتخب اليونان، بعد أيام من رحيل الهداف كودجو لابا عن الفريق الإماراتي.