«ويمبلدون».. قوه وكريستينا تخطفان زوجي السيدات

تفوق الثنائي المؤلف من الصينية قوه هانيو، والفرنسية كريستينا ​ملادينوفيتش، لاعبتي التنس، على الكندية جابرييلا دابروفسكي، والبرازيلية لويزا ستيفاني، بنتيجة 6ـ3 و7ـ5، لتحصدا لقب زوجي السيدات في بطولة «ويمبلدون» لكرة المضرب، الأحد، محققتين بذلك أول فوز لهما معًا في ‌إحدى البطولات الكبرى.

ونجح ‌الثنائي في ​التعامل مع الكرات ⁠العالية، التي سددتها جابرييلا في البداية، لتتقدما بسرعة بنتيجة 5ـ0.

وحاول الثنائي الكندي البرازيلي، العودة إلى المباراة وفازتا بالأشواط الثلاثة التالية، لكن ⁠ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ ‌المجموعة.

وكان الثنائي ‌المصنف ثانيًا أكثر انسجامًا ​وثقة في ‌المجموعة الثانية، حيث ضغطتا بقوة لكسر ‌إرسال منافستيهما، لكنهما أنقذتا نقطتي كسر إرسال بفضل ضربات كريستينا الأمامية، ما ساعدهما على البقاء ‌متعادلتين عند 5ـ5.

وقادت الضربات الخلفية للصينية قوه من ⁠على ⁠الشبكة إلى نقطة كسر إرسال في الشوط 11، التي فازت بها الصينية البالغة من العمر 28 عامًا، التي خاضت أول نهائي لها في إحدى البطولات الكبرى، بضربة خلفية عبر الملعب من زاوية ضيقة.

وأثناء إرسالها لحسم اللقب، حسمت الفرنسية المباراة بضربة ​أمامية ردها ​الجانب المنافس في الشبكة.