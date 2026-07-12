سفارة فرنسا تحظر الساخرة الأرجنتينية

صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس، الأحد، نائبة حاكم مقاطعة أرجنتينية «شخصًا غير مرغوب فيه» داخل مقرّها أو في إطار التعاون الثنائي، على خلفية منشور عدّت فيه المسؤولة منتخب «الديوك» الأول لكرة القدم «منتخبًا إفريقيًا بلا أدب».

ونشرت هيبي كاسادو، نائبة حاكم مقاطعة مندوسا الثرية «غرب البلاد»، على منصة «إكس» عقب مباراة فرنسا والباراجواي في مونديال 2026، رسالة ساخرة، قالت فيها: «أحسنت يا باراجواي.. المنتخب الإفريقي بلا أي أدب.. لا يمكنني أن أتحمل نجم فرنسا كيليان مبابي».

وندّد رومان نادال، السفير الفرنسي في الأرجنتين، بهذه التصريحات، التي «لا شك بطابعها العنصري» و«تُفقِد نائبة الحاكم أهليتها للعمل مع السفارة، أو المشاركة في اجتماعات تكون السفارة حاضرة فيها»، حسبما أوضح لوكالة فرانس برس. وأضاف: «لا مكان للعنصرية في التعاون الفرنسي الأرجنتيني».