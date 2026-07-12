«سوفي» يختبر الجاهزية قبل «سوبر بول»

أوضح وتو بنديكت، النائب الأول لرئيس شؤون المرافق والساحات في ملعب ‌«سوفي»، توجههم نحو استضافة فعاليات كُبرى مقبلة بثقة أكبر، بعد النجاح في التعامل مع الحشود الجماهيرية لمدة 30 يومًا، خلال تنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، واستخدام أرضية عشبية مؤقتة، وتطبيق إجراءات أمنية مشددة حول إدارة المباريات.

وأكد بنديكت ‌أنَّ هذه التجربة هي ثمرة أعوام من ​التخطيط، قائلًا: «أعتقد ⁠أنَّ الأمور سارت على ما يرام للغاية من منظور السلامة العامة، بالنظر إلى عدد المباريات وحجمها، تضافرت جهود كافة شركائنا في إنفاذ القانون وأجهزتنا الاتحادية وحتى المحلية».

وأشار بنديكت إلى أنَّ أنظمة الملعب الخاصة ببيع التذاكر، وتنظيم ⁠حركة الجماهير، وخدمات الطعام والشراب، والدخول إليه والخروج منه، أثبتت كفاءتها ‌تحت الضغط المتكرر، الذي تعرضت له في مونديال 2026، إذ كانت أعداد كبيرة من المشجعين يزورون ​الملعب للمرة الأولى، مضيفًا: «لم نرَ في أيّ ‌لحظة أثناء تجولنا مناطق جعلتنا نفكر، مهلًا، المكان هُنا ضيق جدًّا، ولا توجد ‌مساحة كافية هناك، لقد رأينا أنَّ كل شيء يسير بسلاسة تامة».

وأبان بنديكت أنَّ جماهير كرة القدم تخلق نمطًا تشغيليًّا مختلفًا عن تلك الموجودة في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية، إذ يترك المزيد من المشجعين مقاعدهم في الاستراحة بين الشوطين ويشكلون ضغطًا على الممرات، وأماكن بيع ‌الطعام، ودورات المياه في الوقت ذاته، مبينًا أنَّ الملعب تعامل مع تلك التدفقات بنجاح، وزود الموظفين بمعلومات مفيدة للفعاليات المستقبلية.

وعن أرضية الملعب، أكمل بنديكت: «فاقت التوقعات، وازدادت حيويتها مع استمرار الفعاليات، لكن الإبقاء على العشب بشكل دائم ليس أمرًا واقعيًّا بالنسبة لملعب يستضيف فريقين من دوري كرة القدم الأمريكية، وحفلات موسيقية وفعاليات أخرى، لن تكون العملية مجدية، عمق الملعب تحت سطح الأرض وهيكل السقف الذي تتم تغطيته وجدول الفعاليات المستمر على مدار العام، لا يتناسب أن يستمر العشب دائمًا».

واستضاف الملعب، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار في إنجلوود، ثماني مباريات في كأس العالم بينها المواجهة الافتتاحية لأمريكا.

وشكَّلت هذه السلسلة من المباريات اختبارًا ناجحًا للملعب الذي من المقرر أن يستضيف مباراة «سوبر بول» في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، فبراير المقبل، إضافة إلى منافسات السباحة، وحفلي الافتتاح والختام في أولمبياد لوس أنجليس 2028.