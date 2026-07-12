معرض بدايات ينطلق بـ 150 عملا

يستضيف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» معرض «بدايات: بدايات الحركة الفنية السعودية» بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية، بدءًا من الإثنين حتى 7 نوفمبر المقبل، في تجربة ثقافية توثق مرحلة محورية في تاريخ الفن السعودي، وتسلّط الضوء على نشأة الحركة الفنية الحديثة، وتطورها منذ ستينيات القرن الماضي حتى ثمانينيات الميلادية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الأحد، يأتي المعرض امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى حفظ تاريخ الفن السعودي وإتاحته للجمهور، ويقدّم المعرض قراءة توثيقية تبرز تفاعل الفنانين السعوديين مع إرثهم الثقافي، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

ويضم المعرض أكثر من 150 عملًا فنيًّا أبدعها 68 فنانًا سعوديًّا، إلى جانب ما يزيد عن 200 مادة أرشيفية، وعروض متعددة الوسائط، لتقدم سردًا بصريًّا يوثّق تطور الممارسات الفنية، ودور الفنانين الرواد في بناء منظومة فنية استلهمت الإرث المحلي، وتفاعلت مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتيارات الفنية العالمية.

ويصاحب المعرضَ برنامج ثقافي متكامل يحتضن جلسات حوارية، وورش عمل، وجلسات تدريبية متخصصة، بمشاركة فنانين ومختصين وباحثين في تاريخ الفن السعودي، بما يعزز تجربة الزوار ويعمّق فهمهم للمراحل التأسيسية التي أسهمت في تشكيل المشهد الفني المحلي.

ويستعرض المعرض في أقسامه تطور الحركة الفنية السعودية من منظور موضوعي وسياقي، متناولًا نشأة المشهد الفني من خلال التفاعل بين المبادرات الفردية للفنانين والدعم المؤسسي، والتوجهات الفنية والفكرية التي شكَّلت الإنتاج الفني السعودي خلال تلك المرحلة.

وتُعد استضافة إثراء للمعرض انطلاقًا من دور المركز في نشر الثقافة وإبراز تاريخ الحركة الفنية السعودية، وتعزيز الحوار بين الفنانين والجمهور والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في ترسيخ الوعي بالإرث الفني الوطني، وإيجاد مساحة تفاعلية تستلهم الماضي لاستشراف مستقبل الفنون في السعودية.