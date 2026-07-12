رواتب منقوصة وتعاقدات متوقفة في النصر

تواجه إدارة شركة نادي النصر أزمة مالية، أدت إلى تعليق عدد من الملفات الإدارية والفنية خلال الفترة الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن الأزمة امتدت إلى ملف الرواتب، إذ تسلم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راتب شهر يونيو منقوصًا، فيما تعمل الإدارة على استكمال المبالغ المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن ضعف السيولة المالية أوقف أيضًا ملف التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، إذ لم تدخل الإدارة في أي مفاوضات رسمية مع بديل له حتى الآن، بانتظار اتضاح الوضع المالي.

وكان النصر أعلن، الإثنين الماضي، نهاية مشوار بروزوفيتش مع الفريق بعد انتهاء عقده، عبر حساب النادي الرسمي في منصة «إكس»، ليصبح مركز الوسط أحد أبرز الملفات التي يسعى الجهاز الفني إلى تدعيمها قبل انطلاق الموسم.

ويدشن الفريق الموسم الجديد تحت قيادة الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الجديد، الذي يتطلع إلى مواصلة نجاحات الفريق، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الماضي.

وتنتظر الأصفر أربعة استحقاقات تتمثل بدوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.