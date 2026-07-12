الهلال وليوناردو.. دفعتان بـ20 مليونا

اتفقت إدارة نادي الهلال على بيع عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى أياكس الهولندي، مقابل نحو 20 مليون يورو، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر نفسه عن أن إدارة الأزرق العاصمي، ونظيرتها الهولندية، توصلتا إلى اتفاق يقضي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وغادر المهاجم البرازيلي إلى أمستردام العاصمة الهولندية، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، قبل توقيع عقد انتقاله بشكل نهائي، بحسب المصدر.

وتدرج ليوناردو، البالغ من العمر 23 عامًا، في الفئات السنية بنادي سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في يناير 2024، بصفقة بلغت نحو 25 مليون يورو.

وفي صيف العام ذاته، اشترى الهلال عقده بقيمة قدرت بنحو 40 مليون يورو، لمدة خمسة أعوام، وتم تسجيله في خانة المواليد.

وتلقت إدارة الهلال، يناير الماضي، عرضًا من نادي أتلتيكو الإسباني، للانتقال بنظام الإعارة، إلا أنَّ الصفقة لم تتم. ومنذ انتقاله إلى الهلال، لعب ليوناردو 82 مباراة، سجَّل خلالها 48 هدفًا، وصنع خمسة.