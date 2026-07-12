سينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب ويمبلدون

تغلب الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميًا، على الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث، بصعوبة 6ـ7 «7ـ9» و7ـ6 «7ـ2» و6ـ3 و6ـ4، واحتفظ بلقبه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، الأحد.

واستعاد سينر توازنه بعد خسارته المجموعة الأولى في مباراة طغت عليها قوة الإرسالات، ليتوج بلقبه الخامس في بطولات الجراند سلام.

وفاز سينر، صاحب الـ24 عامًا، بلقبه السادس، العام الجاري، بعدما كان قد أحرز دورات الماسترز للألف نقطة الخمس الأولى.