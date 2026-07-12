إنفانتينو: مناقشة توسيع كأس العالم بعد نسخة 2026

أوضح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن أي توسيع إضافي لبطولة كأس العالم، بزيادة عدد الفرق المشاركة في النهائيات إلى 64 فريقًا، سيتم مناقشته بعد انتهاء نسخة هذا العام، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وشهدت نهائيات عام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاركة 48 فريقًا للمرة الأولى، وهو قرار تعرض لانتقادات شديدة لكنه لم يثر نقاشًا واسعًا منذ انطلاق البطولة في 11 يونيو الماضي.

وقال إنفانتينو، الذي ‌نجح في حملة ‌توسيع النهائيات بعدما كانت تضم 32 فريقًا فقط، لمحطة ​بلو ‌سبورت ⁠التلفزيونية ​السويسرية: «هذه كلها أمور ⁠سندرسها بعد كأس العالم».

ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، واكتفى بالقول: «أعتقد أنه من المهم، عندما ترغب في تنظيم كأس العالم، أن تفعل ذلك من أجل العالم بأسره، ليس فقط لأجل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بل العالم بأسره فعليًا».

وأضاف: «يجب أن يُسمح لكل دولة بأن تحلم بالمشاركة في كأس العالم. يمكنك أن ترى أن مستوى الفرق مرتفع للغاية، وهو في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «إذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة في ⁠كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن».

وامتدح إنفانتينو البطولة التي ‌ضمت 48 فريقًا ووصفها بأنها ناجحة، قائلًا: «لعب كل فريق ‌بمستوى مرتفع. وسجلت منتخبات من كل قارة أهدافًا وحصدت ​نقطة واحدة على الأقل».

وأضاف: «وصلت تسعة ‌من أصل 10 منتخبات إفريقية إلى مراحل خروج المغلوب. في كأس العالم الماضي ‌لم تكن هناك سوى خمسة منتخبات من إفريقيا، هذا يوضح مدى أهمية إشراك جميع المنتخبات، ومنحها هذه الفرصة للمشاركة».

وارتفع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 32 فريقًا في عام 1998، ومن المقرر أن تستضيف البرتغال وإسبانيا والمغرب نهائيات كأس العالم 2030 بشكل مشترك، بينما ستُنظم بطولة ‌عام 2034 في السعودية.