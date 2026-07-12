دون دفع الشرط الجزائي.. سلتيك يصر على نجم مصر الجديد

يثق نادي سلتيك الإسكتلندي في قدرته على حسم صفقة الجناح المصري هيثم حسن، الذي تألق أمام الأرجنتين في ثُمن نهائي كأس العالم لكرة القدم، بأقل من الشرط الجزائي المُدرَج في عقد اللاعب مع ناديه ريال أوفيدو الإسباني، حسبما نشر الأحد موقع «فوتبول إنسايدر» الكروي الإلكتروني.

وأفاد الموقع البريطاني بأن سلتيك يستهدف التعاقد مع اللاعب مقابل دفع أقل من 10 ملايين جنيه إسترليني إلى ناديه، المرتبط معه بعقدٍ حتى صيف العام المقبل.

ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا يبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، لكن الرقم تراجع إلى 10 ملايين بعد هبوط فريق ريال أوفيدو الأول، في ختام الموسم الماضي، إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وحسب «فوتبول إنسايدر»، يُبدي سلتيك، الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ثقةً في قدرته على التعاقد مع حسن دون الحاجة إلى تلبية كل المطالب المادية للنادي الإسباني.

ويُرجِّح الموقع أن يضطر أوفيدو إلى بيع عقد لاعبه، نظرًا لتبقي موسم واحد فقط على انتهائه.

وتصطدم مساعي الأندية المهتمة بالجناح المصري، الذي صنع هدفًا في مباراتين خلال المونديال، بإعلان ناديه، قبل أيام، على لسان الإسباني ديفيد فيرنانديز المدير الرياضي الجديد، عن أن الإدارة ستتبنى سياسة صارمة في التعاقد مع اللاعبين وإدارة ملف الراحلين عن الفريق، ولن تبيع عقدًا إلا بشروطها.

ويتمسك النادي، حسب تقارير إعلامية، بالحصول على كامل الشرط الجزائي، للموافقة على رحيل المصري، البالغ من العمر 24 عامًا.

وأشارت تقارير أخرى إلى اهتمام مارسيليا الفرنسي باللاعب ذاته، ورفض أوفيدو عرضًا أوّليًا من سلتيك قيمته 3.4 مليون جنيه إسترليني.

وأوردت التقارير أن فياريال الإسباني النادي السابق لحسن يمتلك نسبة مئوية تصل إلى 40 في المئة من مقابل بيع عقده الحالي.

وأقنع مسؤولو المنتخب المصري اللاعبَ الذي وُلِد في فرنسا، لأب مصري وأم تونسية، بتمثيل «الفراعنة».

ومثّل اللاعب منتخبي فرنسا تحت 17 و18 عامًا، وحاول المنتخب التونسي إقناعه بالانضمام إليه، لكن فضّل منتخب بلد والدِه.

واستعرض الجناح الشاب مهاراته الفردية أمام الأرجنتين، الثلاثاء في دور الـ 16 من المونديال، وراوغ أكثر من لاعبٍ قبل الإسهام في صناعة هدفٍ ألغاه الحكم. بعدها، صنع هدفًا آخر احتُسِب، لكن «التانجو» قلب تأخّره المفاجئ 0-2 وفاز 3-2 بصعوبة في الدقائق الأخيرة.

وكشف المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده، خلال لقاءٍ تليفزيوني السبت عن إبعاده جناح ريال أوفيدو عن المباريات الثلاث الأولى لـ«الفراعنة» في البطولة بسبب إجراءات إدارية تتعلق بأوراقه عند الاتحاد الدولي «فيفا».

وردًّا على سؤالٍ خلال لقاءٍ تليفزيوني السبت، أفصح هيثم حسن عن تريُّثه، وتفضيله أخذ فترة راحة بعد موسم طويل، قبل تحديد الوجهة المقبلة لمشواره الكروي.