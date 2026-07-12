صيف عسير.. منتجع الوادي وجهة تجذب الزوّار

افتتح «منتجع الوادي» رسميًا، بالتزامن مع تدشين النافورة الجديدة، وسط حضور عدد من المسؤولين والضيوف والإعلاميين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجهات الترفيهية والسياحية، وتقديم تجربة متكاملة للزوار، ضمن برنامج صيف عسير.

وتخلل حفل الافتتاح جولة تعريفية بمرافق المنتجع، قبل أن يتم تدشين النافورة، التي تُعد إحدى أبرز معالم المشروع، وسط أجواء احتفالية.

وأكد القائمون على المشروع أن افتتاح «منتجع الوادي» يأتي ضمن خطط تطوير المرافق الترفيهية، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات الزوار، مشيرين إلى أن المنتجع يضم مرافق متنوعة تناسب مختلف الفئات.

واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة الحضور بما يقدمه المشروع من إضافة نوعية، تسهم في دعم الحركة السياحية والترفيهية.