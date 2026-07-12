مئات الفعاليات والتجارب تنتظر السياح في «صيف الباحة»

يكتشف السياح وجهًا آخر لصيف السعودية، يجمع بين اعتدال المناخ، وعمق التاريخ، وتنوع التجارب العائلية، في واحدة من أكثر مناطق السعودية تميزًا، من خلال «صيف الباحة» المختلف، الذي يجسده وصول الغيم إلى قمم الجبال، ورائحة العرعر، وضباب يتسلل بين الغابات، فيما تتحول المدرجات الزراعية، والقرى التراثية، إلى لوحات مفتوحة، تستقبل الزوّار والسياح من مختلف المناطق، ومن خارج السعودية.

وتحجز الباحة مكانها، العام الجاري، ضمن موسم صيف السعودية، الذي انطلق تحت شعار «صيفنا على كيفنا»، ويقدم مئات الفعاليات والتجارب في وجهات متعددة، كما توفر منصة «عروض السعودية» خيارات متنوعة للزوار، تشمل باقات سفر، وعروضًا على الفنادق، وتجارب سياحية، بما يسهل التخطيط للرحلة والاستفادة من العروض الموسمية.

وتزداد جاذبية الباحة بفضل تنوع مواقعها الطبيعية، إذ تشكِّل غابة رغدان إحدى أبرز الوجهات العائلية، حيث تضم مساحات خضراء، وممرات للمشي، ومناطق ألعاب للأطفال، وجلسات مطلة على المنحدرات الجبلية، إلى جانب المطاعم والمقاهي، التي تنشط خلال موسم الصيف، فضلًا عن فرصة مشاهدة قرود البابون في محيط الغابة.

وتحضر حديقة غابة خيرة ضمن الوجهات الطبيعية، التي تمنح العائلات مساحة أوسع للاسترخاء، وقضاء يوم كامل بين الخضرة والماء، كما توفر مسارات للمشي، ومناطق للأنشطة الرياضية، ومساحات ترفيهية للأطفال، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات الباحثة عن تجربة تجمع بين الطبيعة والراحة.

ولا تكتمل زيارة المنطقة دون المرور على قرية ذي العين التراثية، التي تقف شاهدةً على تاريخ يمتد إلى مئات الأعوام. وتتميز القرية بمنازلها الحجرية البيضاء المتدرجة على سفح الجبل، في مشهد يجذب عشاق التصوير والثقافة، ويمنح العائلات فرصة للتعرف على جانب من التراث العمراني في جنوب السعودية.

أما الباحثون عن المغامرة، فتقدم متنزهات الشفا والغابات المحيطة، إضافة إلى المرتفعات المطلة على تهامة، تجارب تجمع بين المشي في الطبيعة، ومشاهدة الضباب، والاستمتاع بالإطلالات الجبلية، فيما تنتشر عربات الأطعمة والمقاهي الموسمية في عدد من المواقع السياحية.

ومع اهتمام صيف السعودية 2026 بالتجارب العائلية وأنشطة الأطفال، تبدو الباحة وِجهة مناسبة للصغار والكبار معًا، عبر حدائق عامة، مثل حديقة الأمير حسام، وحديقة شبهة، ومناطق ألعاب وفعاليات ترفيهية وثقافية تنظم خلال الموسم، إلى جانب الأسواق الشعبية، التي تعرض المنتجات المحلية، والحرف اليدوية، والعسل، والفاكهة، التي تشتهر بها المنطقة، ما يضيف بُعدًا ثقافيًا واقتصاديًا إلى تجربة الزائر.

وتبرز مزرعة الفراولة، وحديقة الأمير حسام، ومتنزهات الغابات، ضمن الخيارات المناسبة للعائلات، حيث تجمع بين الأنشطة الخارجية، والأماكن المفتوحة، والمرافق، التي تناسب الأطفال، في ظل درجات حرارة معتدلة مقارنة بعددٍ من مناطق السعودية خلال فصل الصيف.

ويواكب هذا الحراك جهود متواصلة لتطوير البنية السياحية في المنطقة، عبر تحسين المرافق والخدمات، ورفع جودة التجربة السياحية، توافقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، واستقطاب مزيدٍ من الزوار المحليين والدوليين.