PFL MENA.. هتان تظهر بـ«القاضية»

احتضنت العاصمة السعودية الرياض منافسات بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «PFL MENA»، التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا، ومستويات فنية مميزة، وأسفرت عن اكتمال قائمة المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، الذي تستضيفه الرياض، 2 أكتوبر المقبل.

وتصدرت المقاتلة السعودية هتان السيف الحدث الرئيس، بعدما حققت انتصارًا بالضربة القاضية الفنية على الجزائرية دانية أوحاشي في الجولة الثانية، لتسجل بداية مثالية بأول ظهور لها على الساحة الاحترافية، وسط تفاعل كبير من الجماهير، التي احتشدت لمساندتها.

وأكدت هتان السيف أن الفوز في أول نزال احترافي يمثل بداية مهمة في مسيرتها، مشيرة إلى أن تحقيق الانتصار بالضربة القاضية منحها دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والتطور، معربة عن تطلعها لتقديم مستويات أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وفي النزال الرئيس المشترك، حجز الأردني حازم الكيالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي وزن الويلتر بعد فوزه بقرار الحكام بالإجماع على اللبناني حسن شعبان، ليواصل مشواره نحو اللقب.

كما واصل السعودي مالك باسهل عروضه القوية، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم، بعدما تفوق بقرار الحكام بالإجماع على المغربي عماد العزامي، مؤكدًا حضوره أحد أبرز المواهب السعودية الصاعدة في البطولة.

وأعرب مالك باسهل عن سعادته بالأداء الذي قدمه أمام جماهير بلاده، مؤكدًا أن هدفه الدائم هو تطوير مستواه من نزال إلى آخر، ومثمنًا الدعم الجماهيري الكبير الذي كان حافزًا لتحقيق هذا الانتصار.

وشهدت بقية النزالات تأهل المغربي بدر الدين دياني، والجزائري عبد الكريم زواد، والفلسطيني عمر حسين، والأردني حازم الكيالي، إلى نصف نهائي وزن الويلتر، فيما تأهل الجزائري إلياس بودغزام، والسوري شادي قباني، إلى نصف نهائي وزن الريشة.

كما حقق السعودي سعود الملحم فوزًا بقرار الحكام بالإجماع على المصري عبد الحليم الهوفي، فيما تمكن الجزائري ريان عثماني من إنهاء نزاله أمام المصري إسلام مصطفى بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لتكتمل بذلك قائمة المتأهلين والمنافسين قبل محطة نصف النهائي المرتقبة في الرياض.

وقال الملحم إن تحقيق أول فوز له أمام جماهير الرياض يعد لحظة يعتز بها كثيرًا، مؤكدًا أن تمثيل السعودية مسؤولية كبيرة تدفعه لمواصلة التطور، وتقديم أفضل ما لديه، ورفع اسم السعودية في جميع مشاركاته المقبلة.