المنديل نائبا لرئيس اتحاد عربي الهوكي

فاز المهندس محمد المنديل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي، بمقعد نائب رئيس الاتحاد العربي للهوكي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة الذي عُقد في عُمان.

كما تولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للهوكي، الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة، رئاسة الاتحاد العربي للهوكي، ومدين بن أحمد بيت حبظة أمينًا عامًا للاتحاد، وماجد الهوتي مساعدًا للأمين العام.

وانعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، والدكتور عماد البناني وزير الشباب والرياضة المصري الأسبق، وسيف حامد رئيس الاتحاد العربي للهوكي السابق.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للهوكي على منصة «إكس» يعكس هذا التشكيل مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، ودعم مسيرة تطوير رياضة الهوكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها على المستويين العربي والدولي

وشارك في اجتماع الجمعية العمومية ممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء، وهي السعودية، عُمان، مصر، ليبيا، الجزائر، قطر، الإمارات، السودان، والمغرب.