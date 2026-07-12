«فيفا» و«الآسيوي» يراقبان انتخابات اتحاد القدم

يحضر ممثلان من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي انتخابات الاتحاد السعودي، وفق البروتوكول المعتمد من الاتحاد الدولي، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن لجنة الانتخابات ستحدد نهاية أغسطس المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات، التي ستسفر عن انتخاب رئيس جديد للاتحاد السعودي.

وكان الاتحاد السعودي أعلن، الأحد، تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة أحمد القنيعان، بصفته رئيس لجنة الاستئناف، وعضوية بندر الحميداني، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، والدكتور أحمد باناعمة، عضو لجنة الاستئناف، والدكتور عبد العزيز الفضلي، نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، فيما يتولى عيسى الريس مهام أمين سر اللجنة، بصفته ممثل الإدارة القانونية.

وتأتي الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس»، بعد خروج المنتخب السعودي الأول من كأس العالم 2026 من دور المجموعات.