رحيل صاحب «حمراء» الأرجنتين وإنجلترا

توفي أنطونيو راتين، قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم السابق، الذي طُرد أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي في كأس العالم 1966 لكرة القدم عن عمر ناهز 89 عامًا، وفق ما أعلن ناديه السابق بوكا جونيورز.

وجاء الإعلان عن وفاة راتين في اليوم نفسه الذي فازت فيه الأرجنتين وإنجلترا بمباراتيهما في ربع نهائي مونديال 2026، ليضرب المنتخبان موعدًا ناريًا في نصف النهائي الأربعاء المقبل.

ونعى بوكا جونيورز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الراحل راتين، قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى، ننعي رحيل أنطونيو أوبالدو راتين، رمزًا من رموز نادينا».

وأضاف «نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأحبائه في هذا المصاب الجلل. وداعًا يا راتين».

وخاض راتين لاعب الوسط 34 مباراة مع منتخب الأرجنتين، بما في ذلك مشاركتيه في كأس العالم عامي 1962 و1966.

لا يزال يُذكر على نطاق واسع خارج الأرجنتين بسبب طرده من مباراة ويمبلي عام 1966.

بعد تدخل عنيف في الدقيقة 35 على الإنجليزي روجر هانت، اشتكى راتين للحكم الألماني رودولف كرايتلاين بأنه لا يتحدث الألمانية ولا يفهمه.