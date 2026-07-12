سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

الإيطالي يانيك سينر يحتفل بالكأس وتتويجه بلقب بطولة ويمبلدون للتنس محتفظًا باللقب، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الألماني ألكسندر زفيريف، الأحد (وكالات)