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سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

2026.07.12 | 11:45 pm
الإيطالي يانيك سينر يحتفل بالكأس وتتويجه بلقب بطولة ويمبلدون للتنس محتفظًا باللقب، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الألماني ألكسندر زفيريف، الأحد (وكالات)
سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»

سينر يحتفظ بـ«ويمبلدون»