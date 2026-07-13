صحف هولندا: ليوناردو هدف أياكس منذ 2017

اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الهولندية بصفقة انتقال البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى أياكس أمستردام خلال «الميركاتو الصيفي» الجاري، وأشارت بعضها إلى أن النادي الهولندي كان يرغب في الحصول على خدماته منذ أن كان ناشئًا عام 2017.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، الأحد، عن إدارة نادي الهلال توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في النادي الهولندي لبيع عقد البرازيلي ليوناردو مقابل نحو 20 مليون يورو، مضيفةً أن الاتفاق يقضي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وذكرت قناة «AT5» الهولندية، أن أياكس حاول ضم ليوناردو في عام 2017 قبل أن ينتقل إلى الفئات السنية في نادي سانتوس البرازيلي، وبعدها بدأ رحلته الاحترافية في أوروبا عبر

بنفيكا البرتغالي في يناير 2024.

وطبقًا للقناة ذاتها، فإن جوردي كرويف، نجل الأسطورة الهولندية يوهان كرويف يرغب في تسريع انتقال ليوناردو، قبيل بدء الفريق مشاركته في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرانس ليج».

من جانبها، كشفت صحيفة «تيليجراف» الهولندية، عن أن ليوناردو غادر إلى أمستردام الهولندية، لإجراء الفحوصات الطبية، قبل توقيعه رسميًا على عقد مع أياكس يمتد إلى 2031.

وقدرت الصحيفة الهولندية ذاتها قيمة انتقال المهاجم البرازيلي بـ19 مليون يورو.

من جانبه، أفاد موقع «Voetbal international» الهولندي، أن جوردي كرويف، المدير الرياضي لأياكس، قاد المفاوضات مع ليوناردو من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق الهولندي، مضيفًا أن النادي الهولندي يرغب في ضم رأس حربة إلى صفوف الفريق بسبب رحيل محتمل للثنائي الهولندي فاوت فيهخورست، والدنماركي كاسبر دولبيرج خلال الصيف الجاري.

أما قناة «ESPN»، الهولندية فقد أشارت إلى أن أياكس نجح في إقناع المهاجم البرازيلي، على الرغم من المنافسة الشرسة بينه وبين فيورنتينا الإيطالي، وبورتو البرتغالي على ضم اللاعب، موضحةً أن مهاجم الهلال فضل عدم قبول العروض التي تلقاها من الأندية البرازيلية لرغبته في العودة واللعب في البطولات الأوروبية.