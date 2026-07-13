الفرنسيون يحلقون إلى دالاس

غادر المنتخب الفرنسي، الملقب بـ«الديوك»، معسكره الأساسي في مدينة بوسطن الأمريكية، الأحد، متوجهًا إلى مدينة دالاس، استعدادًا لخوض مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 المنتظرة أمام نظيره الإسباني، الثلاثاء، وسط وداع جماهيري وفق فيديو بثته الحسابات الرسمية للمنتخب الفرنسي.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي بعدما قدّم مشوارًا مميزًا في الأدوار الإقصائية، إذ استهل رحلة خروج المغلوب بالفوز على السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم تجاوز باراجواي بهدف دون مقابل في دور الـ16، قبل أن يحسم قمة الدور ربع النهائي أمام المغرب بنتيجة 2-0، ليحجز مقعده في نصف النهائي عن جدارة.

وتوجهت البعثة الفرنسية إلى دالاس وسط أجواء يسودها التركيز والتفاؤل، أملاً في مواصلة الأداء القوي والعبور إلى المباراة النهائية، في رحلة جديدة نحو التتويج باللقب العالمي.