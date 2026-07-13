بخبرة رياضية لا تتجاوز العامين في القادسية.. الرزيزاء يدخل سباق الانتخابات

يستند بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية المستقيل، إلى خبرة إدارية صقلتها تجارب طويلة عندما يخوض سباق الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واستقال الرزيزاء من منصبه في خطوة ربطتها مصادر خاصة بـ«الرياضية» بنيته المنافسة على كرسي رئاسة اتحاد القدم في الانتخابات المقبلة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الرزيزاء قرر دخول السباق الانتخابي لخلافة ياسر المسحل المستقيل أخيرًا عقب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

جاء ذلك، بالتزامن مع إعلان نادي القادسية قبول استقالة الرزيزاء بناءً على طلبه وتكليف رامي التركي بمهام الإدارة. وتولى رئاسة القادسية في فبراير 2024 تزامنًا مع نقل ملكية النادي إلى شركة أرامكو.

ونجح الرزيزاء في قيادة النادي الشرقي إلى تحقيق تحولات استراتيجية سريعة شملت قيادة الفريق بنجاح للعودة إلى دوري روشن السعودي، ومنافسة كبار الدوري المحلي وإنهاء الموسم الماضي بندية عالية مكنته من حجز مقعد للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقبلها حقق وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين.

علاوةً على ذلك، يُعد الرزيزاء من القياديين البارزين في مجتمع المال والأعمال السعودي، إذ شغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية «انتُخب في فبراير 2022 لإدارة الدورة الـ19 للغرفة». وتدرج في المؤسسات التجارية والغرف عبر محطات شملت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية سابقًا، ونائب رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية سابقًا، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لمجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، كما تولى منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف.

وبدأ الرزيزاء مسيرته التنفيذية عام 2002، وتدرج في إدارة الشركات الكبرى والمجالس الاستراتيجية، أبرزها شركة الرزيزاء للتجارة والتعهدات «ARTCCO»، ويشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة منذ عام 2020، بعد تدرجه كمساعد مبيعات، ومدير إقليمي لقسم معدات النفط والغاز.

وبخلاف ذلك، يشغل الرزيزاء منصب العضوية في عدد من الهيئات الحكومية والتنموية، مثل مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ولجنة الاستثمار التابعة لها، ومجلس إدارة شركة ملعب أرامكو.

كما رأس الرزيزاء سابقًا عددًا من الشركات الناشئة، إضافة لعضويته في اللجنة التنفيذية لمجلسي الأعمال السعودي البريطاني والسعودي الروسي.

وترتكز المسيرة الإدارية للرزيزاء على تأهيل أكاديمي دولي يفي بالشروط الأساسية واللوائح الخاصة بإدارة اتحاد القدم، فهو يحمل ماجستير في إدارة الأعمال «MBA» من جامعة ولاية كاليفورنيا في لونج بيتش عام 2005، إضافة إلى بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من الجامعة ذاتها عام 2002، كما أتم برامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدمة في المعهد الدولي للإدارة «IMD» في سويسرا وجامعة هارفارد الأمريكية.