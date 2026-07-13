الخلود يستعين بمدرب مؤقت ويبحث عن الحارس

ضمّ نادي الخلود الروماني كريستيان رومانا، مدرب حراس المرمى، إلى الجهاز الفني لفريقه الأول لكرة القدم، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ«الرياضية»، لتعويض رحيل الإسباني خوانما كروز، مدرب الحراس، إلى السد القطري.

يتزامن ذلك مع سعي النادي للتعاقد خلال نافذة الانتفالات الصيفية الجارية مع حارس مرمى أجنبي، بعدما غادر الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني الفريق وعاد إلى بلاده موقّعًا مع نادي بلاتينسي.

ووفق المصادر، سيؤدي الروماني دور مدرب الحراس مؤقتًا، وقد يُعيِّنه الخلود، لاحقًا، بصفة دائمة في الوظيفة.

واستأنف الفريق، الذي يدرّبه الإنجليزي ديس باكينجهام، تدريباته الأحد، على فترتين، صباحية ومسائية، بعد إجازةٍ ليوم واحد خلال معسكره الإعدادي الجاري في مدينة مورسيا الإسبانية منذ الإثنين الماضي.

وانضم الغيني سيدوبا سيسيه، لاعب الوسط، والجناح الإسباني كوبا دا كوستا إلى المعسكر، الذي يستهدف إعداد وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين لمنافسات الموسم المقبل.

وتعاقد الخلود مع سيسيه ودا كوستا القادمين من إسبانيا، حيث لَعِب الأول المواسم الخمسة الأخيرة مع ليجانيس ومثّل الثاني خيتافي بدءًا من 2024 وأعير العام الجاري إلى أندرلخت البلجيكي.