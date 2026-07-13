احتفالية ويليامز

احتفل أعضاء المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بالدولي نيكولاس ويليامز داخل مقر المعسكر في مدينة دالاس الأمريكية، بعد بلوغ الـ 24 عامًا، وذلك قبل يومين من المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الفرنسي، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ونظم لاعبو «لا روخا» احتفالًا مبسطًا لويليامز، تضمن تقديم كعكة حملت الرقم 24، إشارة إلى عمر اللاعب المولود في 12 يوليو 2002، وسط أجواء مفعمة بالروح المعنوية والانسجام، في رسالة تعكس قوة العلاقة بين أفراد المنتخب قبل واحدة من أهم مباريات البطولة، وذلك وفق فيديو بثته حسابات المنتخب الإسباني.

ويواصل المنتخب الإسباني استعداداته للمواجهة المرتقبة بعد مشوار مميز في الأدوار الإقصائية، حيث افتتح مرحلة خروج المغلوب بالفوز على النمسا 3-0، ثم تجاوز البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم قمة ربع النهائي أمام بلجيكا بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في نصف النهائي ويضرب موعدًا مع فرنسا في صراع على بطاقة التأهل إلى النهائي.