مناورة هلالية وإجازة قبل رحلة النمسا

يحصل فريق الهلال الأول لكرة القدم على راحة ليوم واحد، قبل السفر إلى النمسا، فجر الأربعاء، لبدء معسكر إعدادي للموسم الجديد يمتد حتى 3 أغسطس المقبل وتتخلّله أربع مباريات تجريبية.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يخوض الفريق مساء الإثنين مناورةً مع فريق تحت 21 عامًا في النادي، يختتم بها المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، التي انطلقت في 4 يوليو الجاري.

ويبدأ «الأزرق» تجريبياته في المعسكر أمام شتورم جراتس النمساوي، في 19 يوليو الجاري، تليها مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ثم مولودية الجزائر في 24 و29 من الشهر ذاته، ويختتمها أمام الأهلي القطري في 3 أغسطس.

ويستعد الفريق للموسم المقبل تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي كسِب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال موسمه الأول في النادي ونافس على لقب دوري روشن السعودي، الذي كسِبه النصر، حتى الجولة الـ 34 والأخيرة.