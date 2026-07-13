رودري: يامال بحاجة إلى «تهدئة قلقه»

يرى رودري، لاعب خط وسط وقائد المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، أن لامين يامال زميله الشاب بحاجة إلى تهدئة قلقه قليلًا بعدما لم يظهر في مونديال 2026 حتى الآن بصورة مبهرة كما كان متوقعًا.

ووقال رودري صاحب الـ30 عامًا لوسائل الإعلام في دالاس الأحد: «أعتقد أن لامين بحاجة إلى تهدئة قلقه قليلًا، القلق الذي ينتابه أحيانًا بشأن رغبته في إثبات نفسه. إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، لما يقدمه بالكرة وبدونها».

وأضاف لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يكبر جناح برشلونة بـ11 عامًا، قبل مواجهة فرنسا في نصف النهائي الثلاثاء: «إنه شاب ذكي جدًا، وصحيح أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، وفي كثير من الأحيان نضطر إلى تهدئته في بعض لحظات المباراة».

وأوضح «كرة القدم تجري في عروقه، الأمر ببساطة يتعلق بإيجاد اللحظة المناسبة، ونأمل في أن يكون ذلك مهمًا لنا أمام فرنسا».

ويأمل منتخب «لا روخا» بقيادة لويس دي لا فوينتي في التأهل لنهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه باللقب في مونديال جنوب إفريقيا 2010 بقيادة فيسنتي ديل بوسكي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا.