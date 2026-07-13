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حصة إسبانية
2026.07.13 | 12:34 am
يستعد المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026 بحصة تدريبية في ملعب كوتون بول بدالاس، تكساس، الأحد (وكالات)
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