# لأول مرة، يعيش نادي النصر حالةً من الاستقرار لم يعشها منذ سنوات طويلة، في صيفه الحالي، حيث لا يُلاحظ وجود غضب من الإعلام المهتم بالشأن النصراوي أو من مدرجه، رغم أن النصراويين يدركون قبل غيرهم أن مسألة استمرارية النصر في تحقيق البطولات تكاد تكون مفقودة.



#الاستقرار الحالي لم يأتِ من فراغ، فالاحترافية التي يقود بها سيماو وسميدو السفينة النصراوية، والمنطلقة معهما منذ العام الماضي وسط كثير من التحديات والعواصف الصعبة، جعلت النصراويين يطمئنون على فريقهم، حتى مع رحيل شخصية كبيرة ومهمة مثل جيسوس، وحلول الأسترالي آنج بوستيكوجلو مكانه. فالفراغ الذي يتركه جيسوس ليس سهلًا، لكن آنج قادر على ملئه.



#حتى عدم تجديد عقد بروزوفيتش، الذي ظهرت تكهنات بإمكانية توقيعه للهلال، لم يشغل النصراويين كثيرًا، كونهم يملكون ثقة كبيرة في عمل سيماو وسميدو، ومعهما القادم الجديد آنج. فمن نجح في التوقيع مع كومان، وجواو فيليكس، ومارتينيز، قادر على إحضار لاعبين لا يقلون عنهم نجومية.



#المرحلة النصراوية المقبلة لن تكون سهلة، فالنصر يضع جميع البطولات التي سيشارك فيها هذا الموسم هدفًا أساسيًا له، لكن تبقى بطولة النخبة الآسيوية الهدف الأول، والدوري الهدف الثاني. وهذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير، وإضافة بعض العناصر إلى المجموعة الحالية، إلى جانب تدعيم دكة البدلاء بلاعبين محليين آخرين، بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيعودون من الإصابات، أمثال عبد الملك الجابر، وسامي النجعي.



#المشهد النصراوي واضح جدًا من عنوانه، ومن خلال العمل الاحترافي الكبير، وربما كانت حالة الهدوء التي صاحبت التعاقد مع المدرب الأسترالي آنج خير دليل على ذلك، فالمدرب لم يسمع أحد عن اسمه في مفاوضات النصر، ولم يتداول الإعلام أي أخبار عن المفاوضات، حتى جاء الإعلان الرسمي عن التعاقد معه دون أن يتسرب أي خبر إلى وسائل الإعلام.



#باختصار، يبدو الوضع النصراوي مطمئنًا بفضل الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي سميدو، والذي يحظى بثقة كريستيانو رونالدو، وقد أثبت بالفعل أنه يستحق تلك الثقة.