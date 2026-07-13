يوفنتوس يضم أوكولو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، الأحد ضم دانيال أوكولو بعقد يمتد حتى عام 2028 .

وانضم المهاجم المنحدر من أصول نيجيرية ومن مواليد رافينا بإقليم إميليا الإيطالي إلى فريق السيدة العجوز بخيار التمديد حتى 2030.

وبدأ المهاجم الشاب صاحب الـ19 عامًا في الفئات السنية لنادي تشيزينا، ثم انتقل إلى نادي تريستينا حيث شارك في 10 مباريات احترافية، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

ويتميز أوكلولو بقوة بدنية هائلة، وحضور قوي داخل منطقة الجزاء، مما يجعله أحد أبرز المواهب الشابة.