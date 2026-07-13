الإثنين.. فوينيسكي يصل وينطلق مع الوحدة

يصل المقدوني الشمالي سلافشي فوينيسكي، المدرب الجديد لفريق الوحدة الأول لكرة القدم، إلى السعودية فجر الإثنين، ويقود حصة تدريبية مساء اليوم ذاته على ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مقر النادي بمكة المكرمة، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وسيكون التدريب الأول، المغلق أمام وسائل الإعلام، نقطة انطلاق برنامج إعداد «فرسان مكة» لموسم دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وبدءًا من الثلاثاء، سيتدرب الفريق ثلاثة أيام على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية «الشرائع»، قبل السفر نهاية الأسبوع إلى تركيا لخوض معسكر إعدادي يستمر ثلاثة أسابيع.

وبعد المعسكر، تحتضن مكة المكرمة المرحلة الثالثة والأخيرة من فترة الإعداد.

وتحت قيادة فوينيسكي، نافس فريق العروبة على الصعود إلى دوري «روشن» السعودي، وخسِر من العلا 1-2 في نصف نهائي ملحق الصعود.

وحلّ الوحدة عاشرًا في جدول ترتيب موسم «يلو»، بعدما جمع 43 نقطة من 34 مباراة.

ويسعى الفريق إلى العودة لـ«روشن»، الذي يغيب عنه منذ هبوطه بنهاية الموسم قبل الماضي.